Була третя сила: ЗМІ розповіли нові подробиці трагічної перестрілки у Княжичах (відео)

17:56, 23 лютого 2017
Суспільство
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Під час слідчого експерименту прокурори з'ясували, що було чітко видно марковані автівки поліції охорони під час нічної стрілянини силовиків у Княжичах.

Трагічні події у Княжичах відтворили у ході слідчого експерименту / Фото УНІАН

Раніше також не уточнювали, що була й третя сила - група швидкого реагування, сформована із колишніх беркутівців. Про це було з'ясовано у ході слідчого експерименту у Княжичах.

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Слідчі намагалися максимально відтворити обставини трагедії до дрібниць, навіть снігом посипали дорогу. Того дня вона була засніжена, отже, коли світили фари, сніг міг відблискувати, а отже автівки було добре видно. 

Дотепер не повідомляли і про те, що кордівці не лише заїжджали на мікроавтобусі до селища, а ще й заходила група з лісу. Під час експерименту це відтворили учасники подій. 

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня 2016 року у с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинуло 5 правоохоронців.

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Теги: #Княжичі#перестрілка