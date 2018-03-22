Аеропорт "Київ" перейменували на честь авіаконструктора Сікорського

Київрада підтримала ініціативу трудового колективу.

Столичному аеропорту "Київ" (Жуляни), який є комунальним підприємством, присвоєно ім’я Ігоря Сікорського.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали 67 з 91 депутата Київради.

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Під час обговорення питання зазначалось, що ініціатива з присвоєнням імені відомого авіаконструктора належить трудовому колективу аеропорту "Київ".

Довідка УНІАН. Ігор Сікорський — всесвітньо відомий авіаконструктор, що народився в Києві, працював у Російській Імперії та США. В історію авіабудування він увійшов як конструктор перших багатомоторних літаків, першого трансатлантичного гідроплану та першого серійного гелікоптера одногвинтової системи. У 1918 році Ігор Сікорський емігрував до США, де створив авіабудівну компанію Sikorsky Aircraft. Компанія існує досі, у листопаді її придбала корпорація Lockheed Martin.