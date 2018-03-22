Найдешевша країна проти найдорожчої: порівняння цін і зарплат в Україні та Норвегії (відео)

До рейтингу найдешевших країн поряд з Україною також увійшли Єгипет та Пакистан.

Україна увійшла до трійки найдешевших для життя країн світу. Дешевше, ніж в Україні, можна прожити лише в Пакистані та Єгипті. У п'ятірку найдорожчих країн увійшли Бермуди, Швейцарія, Ісландія, Норвегія і Багами.

Ми порівняли ціни в Україні та Норвегії. Виявляється, середня вартість оренди квартири в Осло та Києві відрізняється наполовину, а середня зарплата у Норвегії ледь не у 20 разів вища, як в Україні.

Читайте такожУкраїна увійшла у двадцятку найнещасніших країн світу

Згідно з даними Мінфіну, станом на січень 2018 року, середня зарплата в Україні становить 7711 гривень. Середньостатистичний норвежець отримує в місяць понад 5000 євро.