Найдешевша країна проти найдорожчої: порівняння цін і зарплат в Україні та Норвегії (відео)

16:31, 22 березня 2018
Суспільство
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Ми порівняли ціни в Україні та Норвегії. Виявляється, середня вартість оренди квартири в Осло та Києві відрізняється наполовину, а середня зарплата у Норвегії ледь не у 20 разів вища, як в Україні.

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Згідно з даними Мінфіну, станом на січень 2018 року, середня зарплата в Україні становить 7711 гривень. Середньостатистичний норвежець отримує в місяць понад 5000 євро.

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Теги: #рейтинг#Норвегія#комунальні послуги#середня зарплата#ціни в Україні