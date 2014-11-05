Бойовики обстріляли Донецьк: загинув 1 мирний житель, ще 4 поранені

У другій половині дня 4 листопада терористами велися артобстріли Куйбишевського і Київського районів міста Донецька.

Як повідомляє сайт Донецької міськради, під час артобстрілу загинув мирний житель, ще 4 людини дістали поранення і перебувають в медичних установах.

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За даними міськради, в результаті влучення снарядів і пожеж, що виникли після цього, пошкоджені приватні житлові будинки за адресами: вул. Морозова, 58, вул. Морозова, 61, вул. Гаджибекова, 24, вул. Башкирська, 53, повністю знищений будинок по вул. Башкирська, 55.

Комунальні служби продовжують ремонтно-відновлювальні роботи.

В результаті артобстрілів, осколкові пошкодження одержали газопроводи по вул. Чехословацька, 79; Курчатова, 109; Софійська, 6, 7, 17, 56.

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5 листопада в Донецьку без газопостачання залишаються 2560 абонентів, серед них 5 багатоквартирних будинків, 1834 будинків приватного сектора.

Станом на 9.30 5 листопада в Донецьку відносно спокійна обстановка, повідомлення про події в районах не надходять.