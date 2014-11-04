Україна за свій рахунок забезпечує теплом і світлом Донецьк і Луганськ - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив журналістам перед засіданням РНБО.

“Уже сьогодні Україна продовжує нести надзвичайно важкий економічний тягар, не отримуючи жодної копійки ні за електроенергію, ні за газ. За свій рахунок продовжує опалювати Донецьк і Луганськ в умовах мінусових температур, хоча по закону ми давно мали б уже відключити і опалення, і електрозабезпечення”, - сказав президент.

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“Я впевнений у тому, що цей виборчий фарс відкинув нас від вирішення цих надзвичайно важливих соціальних питань, але ми зробимо все можливе для того, щоб прості мешканці Донецька і Луганська не постраждали. Для РНБО буде прийнято рішення, я дам відповідне доручення, щоб були організовані відповідні гуманітарні вантажі, які б забезпечили простих людей елементарними потребами: їжею, водою, і вирішили ті проблеми, з якими сьогодні люди опинилися сам-на-сам в умовах фактичної інтервенції і терористичного заколоту”, - сказав Порошенко.