В Харкові згоріла офісна будівля (фото, відео)

Крім того, вогонь почав перекидатись на сусідню двоповерхову будівлю, що розміщена впритул, йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС в Харківській області.

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Загальна площа пожежі склала понад 300 кв м. Вогнем була охоплена вся фасадна облицювальна частина будівлі, утеплювач та приміщення авто мийки на першому поверсі. Крім того, вогнем частково пошкоджені офісні приміщення на другому та третьому поверхах.

Для ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 осіб особового складу ДСНС. Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалось швидко ліквідувати пожежу. Вогнеборці не дали полум’ю розповсюдитись на сусідню будівлю.

Причина пожежі та сума збитків наразі встановлюються.