Жорстоко вбив поліцейського сокирою: бойовика на Донеччині засудили до довічного ув’язнення

Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст. 260, ч.ч.1,2 ст. 189, ст.348, ч.2 ст., ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України.

На Донеччині засудили до довічного ув'язнення 33-річного жителя Маріуполя за участь у незаконних воєнізованих або збройних формуваннях, вимагання, крадіжку, незаконне заволодіння транспортним засобом та посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

"У травні 2014 року, коли місто було окуповано представниками терористичної організації «ДНР», місцевий мешканець добровільно вступив до лав терористів з метою отримання грошової винагороди за охорону адміністративної будівлі міськвиконкому. Однак коли бойовики платити перестали, ідейні переконання добровольця змінилися і він покинув незаконне формування", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, за інформацією правоохоронців, з листопада 2014 року по квітень 2015 року чоловік періодично приходив до своєї колишньої дружини додому, де, погрожуючи застосуванням насильства, вимагав у неї грошові кошти. Не отримуючи грошей, він різав інтернет-кабель, ламав пластикові труби водопостачання, демонтував металевий люк, чим спричинив жінці чималу матеріальну шкоду.

"Обурена його поведінкою жінка звернулася до поліції. Коли дільничний інспектор прийшов до чоловіка додому, останній, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс йому не менше 10 ударів сокирою по голові. Від отриманих чисельних травм правоохоронець помер, а зловмисник забрав з кишені загиблого грошові кошти, мобільний телефон, ключі від автомобіля та на викраденому авто поїхав до свого товариша", - повідомили у прокуратурі.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину частково.

"Однак прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №1 надано достатньо доказів скоєння ним вказаних злочинів. Тож суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст. 260, ч.ч.1,2 ст. 189, ст.348, ч.2 ст., ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України та засудив до довічного позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.