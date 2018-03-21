Хотів "підзаробити": у Херсоні затримали екс-"гвардійця "ДНР"

Через три місяці після конфлікту з представниками «казачих» угруповань чоловік залишив терористів та тривалий час переховувався у рідному місті.

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали у Херсоні колишнього бойовика так званої «республіканської гвардії «ДНР». Читайте такожСепаратистський скандал у Львові: підозрюваного у фінансуванні "ДНР" соліста опери звільнили Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що мешканець Херсону у 2015 році вирішив «підзаробити» у незаконних збройних формуваннях бойовиків. Колишній працівник органів МВС України «працевлаштувався» у розвідуправлінні так званої республіканської гвардії «ДНР». «Через три місяці після конфлікту з представниками «казачих» угруповань чоловік залишив терористів та тривалий час переховувався у рідному місті. Співробітники СБ України затримали колишнього бойовика на одній із вулиць Херсона. Йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії», – йдеться в повідомленні.

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