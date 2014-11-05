Савченко назвала ще двох своїх викрадачів, один з них - голова «народної ради ЛНР»

Про це на своїй сторінці в Twitter написав російський адвокат Савченко Микола Полозов.

Надежда назвала имена еще двух лиц, участвовавших в ее похищении. Это некий бизнесмен Карякин и Владимир Громов. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) November 5, 2014

“Надія назвала імена ще двох осіб, які брали участь в її викраденні. Це бізнесмен Карякін і Володимир Громов”, - написав Полозов.

При цьому він уточнив, що Карякін – «це голова народної ради ЛНР».

Разом із тим адвокат написав, що “Надія Савченко написала заяву про її доставлення до суду й планує в п'ятницю особисто підтримати скаргу захисту”.

“Нові дані про викрадачів Савченко ми направимо до правоохоронних органів України для провадження в уже порушеній кримінальній справі”, - додав він.

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Крім того, Полозов зазначив, що Савченко “демонструє приголомшливу мужність і непохитну волю у важких умовах російської в'язниці. За нею правда”.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там льотчицю звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. З середини липня вона перебувала під арештом у воронезькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви для проведення психіатричної експертизи.

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

28 жовтня Слідчий комітет РФ порушив нову кримінальну справу щодо Савченко - за незаконний перетин державного кордону.

29 жовтня Полозов повідомив, що «Савченко побачила на ТБ і впізнала одного з її викрадачів. Це колишній комбат "Зари", а нині голова т.зв. «ЛНР» Ігор Плотницький».