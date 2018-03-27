Як працює "телемедицина": журналісти дізналися, чи готові у селах до медреформи (відео)

18:35, 27 березня 2018
Суспільство
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Журналісти дізналися, як саме вона буде працювати. Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Телемедицина працює на відстані в режимі реального часу. Так, кардіолог з колл-центру швидкої може проконсультувати лікарів швидкої допомоги щодо стану пацієнта. Такий варіант особливо корисний для віддалених районів.

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Інше питання - чи готові до такого сільські фельдшерські пункти, за своїм рівнем обладнання, за рівнем поінформованості, і, врешті-решт, чи мають лікарі в Україні навички роботи з комп'ютером, з інтернетом, з базами даних.

На даний момент вже виділили 5 мільярдів гривень, який розподілили по всіх областях. Вони підуть на будівництво амбулаторій, купівлю транспорту та обладнання.

Поки віддалені села до телемедицини не готові - немає інтернету, поганий зв'язок, до того ж у селах часто немає навіть одного лікаря або фельдшера.

Раніше повідомлялося, що журналісти з'ясували, як медреформа змінить службу швидкої допомоги.

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Теги: #медицина#медреформа