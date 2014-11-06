Спостерігач на псевдовиборах в «ДНР» зізнався, що йому заплатила Росія

Про це повідомляє «Європейська правда».

Земанек вказав у своєму повідомленні ще двох "спостерігачів", які побували в "ДНР" разом з ним. Жоден з них не спростував інформацію про російського спонсора.

"Акція була організована російською стороною, а тому очевидно, хто її оплачував", - заявив Земанек, який є заступником голови чеської партії "Народна демократія", що виступає за вихід країни з Євросоюзу.

"Минулі вибори цілком визнаю... Можу зі спокійною совістю констатувати, що я не був свідком жодної помилки, вибори пройшли в дуже дружній атмосфері і з ентузіазмом. Ми могли б у них повчитися", - запевнив він.

Це повідомлення відкрите для коментування тільки фейсбук-друзям Земанека. Пізніше, в дискусії з ними, "спостерігач" визнав, що на виборах були відсутні списки виборців, але сказав, що не бачить в цьому проблеми, адже "ніхто не знає, хто де живе".

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"Більш докладне повідомлення напишу в найближчі дні. Будуть в ньому і подробиці про зустрічі з видатним російським мислителем Олександром Дугіним", - підсумував Ладислав Земанек.

Псевдоспостерігач на "виборах" 2.11 з Чехії Zemanek зізнається, що організувала і оплачувала їх перебування #Росіяpic.twitter.com/Sm018hHexP — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) November 5, 2014

В МЗС України вже знають про дане зізнання чеського політика, повідомив речник МЗС Євген Перебийніс.