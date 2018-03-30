32 на 100 тисяч: Данилюк порахував співвідношення кількості прокурорів і населення в Україні

За словами міністра, торік на забезпечення діяльності правоохоронних органів було витрачено 36 мільярдів гривень.

Чисельність прокурорів в Україні по відношенню до кількості населення перевищує середній показник по Європі більш ніж у два рази, повідомив журналістам міністр фінансів Олександр Данилюк.

«Генеральна прокуратура - чисельність була на кінець року 11315 осіб, це найбільша кількість прокурорів на 100 тисяч жителів у Європі. У нас це 32 прокурора на 100 тисяч осіб. У країнах Європи цей показник становить від 6 до 15 прокурорів на 100 тисяч», - сказав міністр.

За його словами, в Україні також найбільша спецслужба Європи - Служба безпеки, чисельність якої - 31 тисяча осіб.

«На другому місці Білорусь, на третьому – Велика Британія, там 4,5 тисячі осіб і населення в півтора раза більше (ніж в Україні - УНІАН)», - сказав міністр.

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Він зазначив, що торік на забезпечення діяльності правоохоронних органів було витрачено 36 млрд грн.

«Але чи є виправданими ці колосальні витрати?» - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 28 лютого створив комісію під керівництвом прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, яка захищатиме бізнес від неправомірних перевірок і тиску з боку силовиків.

7 грудня 2017 року в Україні набув чинності закон про обов'язкову відеофіксацію під час проведення обшуків (№ 2213-VIII), який називають "маски-шоу стоп".

Закон, зокрема, запроваджує обов'язкову відеофіксацію під час обшуків, як і при розгляді клопотань слідчим суддею. Відеозапис має бути невід'ємним додатком до протоколу обшуку.

Крім того, документ дає змогу людині скористатися допомогою адвоката при проведенні у неї обшуків. Також у законі йдеться про те, що адвокат може самостійно вести зйомку обшуків, проте не може розголошувати відомості досудового розслідування без письмового дозволу слідчого або прокурора. За розголошення таких даних передбачається кримінальна відповідальність.

За даними опитування Американської торгової палати, близько 90% компаній - членів палати зіткнулися з корупцією в 2017 році, що відповідає показнику 2014 року.