В японській кав'ярні українців зустрічають патріотичною кавою (фото)

00:41, 07 листопада 2014
Суспільство
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У кав'ярні "CafeChocoTea" в префектурі Сайтама (Японія), українців пригощали кавою, прикрашеною українським прапором, написом "Україна", а також тризубом

facebook.com/ukrainians.japan

Про це повідомляє у "Фейсбук" спільнота "Українці в Японії "Краяни"

"Коли в кав'ярні дізналися, що відвідувачі - українці, японці за власною ініціативою намалювали на капучіно українського прапора і тризуба. І ще й з підписом "Україна" під прапором. Таке оформлення не лише здивувало, але й підняло настрій українцям", - йдеться в повідомленні і підтверджено світлинами кави.

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