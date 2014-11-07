В японській кав'ярні українців зустрічають патріотичною кавою (фото)

Про це повідомляє у "Фейсбук" спільнота "Українці в Японії "Краяни"

"Коли в кав'ярні дізналися, що відвідувачі - українці, японці за власною ініціативою намалювали на капучіно українського прапора і тризуба. І ще й з підписом "Україна" під прапором. Таке оформлення не лише здивувало, але й підняло настрій українцям", - йдеться в повідомленні і підтверджено світлинами кави.