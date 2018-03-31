Небезпека катастроф і політичних вбивств: прогноз астролога на квітень

В період з 1 по 15 квітня краще не підписувати ніяких важливих паперів, не укладати серйозних домовленостей, каже астролог Влад Росс.

У 2018 році квітень буде як на хвилях: перша половина місяця буде не дуже сприятливою, а друга — розмашистою, успішною і активною. Це пов'язано з тим, що в першій половині місяця Меркурій буде ретроградним.

Як заявив астролог Влад Росс "Главреду", оскільки Меркурій — бог торгівлі та комерційних угод, і Меркурій буде ретроградним, в період з 1 по 15 квітня краще не підписувати ніяких важливих паперів, не укладати серйозних домовленостей, а також не укладати шлюбів, інакше надалі доведеться розлучитися.

За його словами, в цей час краще утриматися від великих покупок (наприклад, автомобілів) і від укладення угод з нерухомості. Раджу всі ці справи перенести на другу половину місяця.

"Крім того, початок квітня може бути небезпечним в плані різних катастроф через вплив таких планет як Мале і Велике нещастя, які зійдуться в Козерозі. 1-8 квітня є небезпека селів у горах. Тому в цей час не радив би їздити в гори, в ті ж Карпати. Це також найгірший час для риболовлі на льоду. В цілому, в цей період люди можуть потрапляти в якісь катастрофи", — підкреслив астролог.

Він зазначив, що 1-8 квітня буде відзначено високим протистоянням і напруженням пристрастей в суспільстві і в політиці. Можлива в ці дні війна серед політиків, також можуть бути всякого роду розбіжності, коли навіть люди, що входять у яку-небудь коаліцію або блок, можуть посваритися.

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"Цей період небезпечний, аж до того, що в цей час можуть бути навіть замовні політичні вбивства. Це — складний час, тому що, крім того, що Марс з'єднується з Сатурном, він ще і сходиться з Чорним Місяцем. А це обіцяє прояв усього негативу. Тому нашій СБУ з 1 по 8 квітня слід бути особливо пильною і уважною, щоб убезпечити українців від всякого роду терактів і вибухів. А така загроза дійсно є", — вважає Росс.

За його словами, існує небезпека вибухів на збройових складах, особливо в період з 22 по 27 квітня, коли Марс буде сходитися з Плутоном. Є ризик якихось непередбачених ситуацій і аварій на електростанціях і атомних станціях.

"Так що в квітні нам слід бути готовими до двох несприятливих у плані катастроф періодів: 1-8 квітня і 22-27 квітня", — попередив експерт.

У той же час він зазначив, що нас чекає дуже гарний молодик 16 квітня і з'єднання Сонця і Урану.

"Тому 16-21 квітня — це блискучий період для новизни та зміни іміджу. У цей час добре будувати плани, організовувати нові зустрічі, справи, бізнес і кардинально міняти своє життя. Все розпочате в цей час, піде чудово.

Планета Венера в цей час буде перебувати в зодіакальному знаку Тельця, а це сприятиме з 16 по 24 число всякого роду покупкам і великим інвестиціям. Телець — це завжди тяжіння грошей і успішні фінансові справи. Так що цей період сприятливий для фінансової діяльності. Також це гарний час для важливих покупок: нерухомості, машин і т. д. А ще в цей час добре робити косметологічні процедури і зайнятися зміною іміджу", — рекомендує співрозмовник.

Він повідомив, що в самому кінці місяця Венера переходить в зодіакальний знак Близнюків, тому у період з 25 по 30 квітня будуть вдалими знайомства в інтернеті, може сприятливо складатися листування, все сприятиме романтиці і романтичним подорожам. В цей час буде багато флірту і різного роду знайомств, але — нових почуттів не передбачається.

"Це буде найкращий час для розпису, для того, щоб сходити в ЗАГС. Венера в Близнюках і прекрасний директный Меркурій — все говорить про те, що це найкращий час для укладення шлюбу.

До речі, з молодиком пов'язаний буде і прихід весни. Саме з 16 квітня повсюдно почнеться справжня весна, і нарешті все почне цвісти. Так що в квітні ми будемо як на хвилях: перша половина місяця буде складною та критичною, а друга — успішною і сприятливою", — резюмував Росс.