Експерт попередив про можливе зростання цін в Україні через дивне рішення НКРЕ (відео)

Ціни на товари та послуги можуть зрости через здорожчання електроенергії для промислових підприємств.

Уже за кілька місяців українців може спіткати чергове зростання цін, бо вже вдруге за рік національна комісія із регулювання енергетики підвищує вартість електроенергії для промисловості.

Виробляти товари чи послуги стане дорожче, тож додаткову вартість підприємцям доведеться перекладати саме на покупців, йдеться в сюжеті ТСН.

Кілька копійок до вартості кіловату для Запорізького заводу феросплавів виливається у кругленьку суму – 30 млн на місяць. Стільки підприємство переплачуватиме через зростання тарифів на світло, бо для цього заводу електроенергія – значна доля вартості продукції, до 60%. Експерти ж кажуть, що такі подорожчання відчують не тільки підприємства, але й прості люди, для яких тарифи начебто лишаться незмінними, от тільки всі товари та послуги подорожчають через зростання собівартості їх виготовлення.

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Ціни на електрику для промисловості деякі експерти називають співмірними з німецькими. На запитання про таку цінову політику в НКРЕ відповідати відмовилися, натомість на власному сайті розписали причини: нібито тариф зріс через девальвацію гривні, ріст зарплат, інфляцію та здорожчання на 38% вугілля на біржі в Роттердамі. Енергетичний експерт Андрій Герус пояснює, що частина світла в Україні виробляють приватні та державні ТЕС, що належать "Центренерго", котрі працюють на вугіллі. І хоча переважна більшість його йде або із Росії, або з України, в тариф заклали вартість вугілля саме в Роттердамі плюс доставка його із тамтешнього порту. Хто виграє, каже Герус, очевидно: "Тепер ціна вугілля, яка зараховується в тариф, буде 2585 гривень". А найгірше, на його думку, полягає в тому, що якогось принципового ефекту здорожчання не принесе, бо ані програм модернізації, ані ліпшої якості послуг українці не побачать. А от цінові рекорди на світло – цілком. "Вищі, ніж у Росії та Китаї вдвічі", - каже фахівець.

На заводі феросплавів визнають, що їм стає усе важче конкурувати з країнами, де тариф на світло нижчий. Наприклад, на біржі в Угорщині вартість світла нижча, ніж та, яку виробляють українські ТЕЦ. Тобто Україні вигідніше було б купувати світло там, аніж виробляти своє. Інший дивний момент – Україна продає світло в Європу дешевше, аніж своїм підприємствам, і в такий спосіб допомагає іноземному бізнесу конкурувати з українським на зовнішніх ринках. У перспективі така політика може призвести до соціальної катастрофи, адже українське виробництво стане навіть дорожчим, аніж у Європі, а самі українці вчергове збідніють. Активісти уже заявили, що оскаржуватимуть підвищення у суді, та сподіваються, що увагу на ріст цін звернуть і чиновники.