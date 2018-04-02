В Одесі у День сміху француза на мосту відрадили від самогубства

Життя 25-річного іноземця вдалося врятувати завдяки поліцейським, нацгвардійцям і перехожим.

У центрі Одеси правоохоронці запобігли спробі самогубства громадянина Франції, який намагався стрибнути зі Строганівського мосту.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 1 квітня ввечері надійшло повідомлення про те, що молодий чоловік має намір стрибнути зі Строганівського мосту.

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За словами начальника регіонального главку Нацполіціі Дмитра Головіна, громадянина Франції, 1993 року народження, вдалося врятувати завдяки поліцейським, нацгвардійцям і перехожим.

«Француз збирався стрибнути з мосту. Каже: «Розчарувався життям». Поспілкувалися. Передумав», - зазначив Головін.

Довідка УНІАН. Строганівський міст - «перекинутий» над Карантинною балкою по ходу вулиці Грецької (над Польським і Деволановським узвозами). Висота - понад 13 метрів, довжина - близько 120 метрів.