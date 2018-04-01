В Одесі святкують Гуморину (фотогалерея)

Цього року традиційна для свята сміху карнавальна хода присвячена багатонаціональності регіону. Девіз нинішньої Гуморини: "Одеса - для всіх і всі для Одеси".

В Одесі сьогодні традиційно святкують Гуморину.

Як передає кореспондент УНІАН, в центрі міста проходить карнавальна хода.

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У колоні, розділеної на 45 блоків, йдуть понад 1,5 тисячі осіб, багато декорованих автомобілів. Зокрема, один з блоків - Дарт Вейдер з іншими героями кіносаги "Зоряні війни", які переміщуються на "зоряному транспорті" під відповідну музику. У колоні також учасники міжнародного фестивалю клоунів і мімів "Комедіада", байкери і кришнаїти, оркестр однієї з частин Нацгвардії, виконуючий на ходу одеські мелодії, курсанти морських навчальних закладів, барабанщиці і т. д.

У ході також беруть участь безліч персонажів з популярних мультиплікаційних і художніх фільмів, танцюють артисти на ходулях, символи Гуморини - гігантська жовта качка з надувних кульок і морячок, а також - саморушний "бойовий барабан" і Дюк де Рішельє.

Люди несуть величезний прапор Одеси, багато учасники одягнені в костюми різних народностей.

За словами організаторів, цього року хода присвячена саме багатонаціональності регіону – в Одеській області проживають представники понад 130 націй і народностей.

Девіз нинішньої Гуморини: "Одеса - для всіх і всі для Одеси".

Подивитися на хід зібралися тисячі глядачі, які стоять вздовж вулиці Дерибасівській. Вони вітають учасників ходи гучними криками, свистом, оплесками.

На Гуморину приїхали деякі народні депутати, відомі політики.

Крім того, сьогодні відбувся товариський матч з футболу між командами Одеської міської ради та ветеранами футбольного клубу "Рішельє". У грі взяв участь мер Одеси Геннадій Труханов, низка місцевих депутатів.

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У рамках свята також заплановані виступи учасників "Комедиады", шоу "Ліга Сміху", шоу "95-й квартал", Вєрка Сердючка & Band, інші концерти під відкритим небом, розважальні програми для дорослих і дітей.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році в Одесі після трирічної перерви було відновлено святкування Гуморини.

У 2014 році Гуморину в Одесі скасували у зв'язку з 40-денним трауром, оголошеним по Героям Небесної сотні, у 2015 - у зв'язку з військовими діями на сході країни, в 2016 свято відбулося в усіченому форматі, в тому числі без карнавального ходу, як зазначалося, у зв "несвоєчасністю такого свята".

У цьому році відзначається 45-річчя свята сміху.

Довідка УНІАН. Перша Гуморина в Одесі відбулася в 1973 році. У 1976 році її заборонили влади України та Одеси. Відновився свято сміху в кінці 1980-х.