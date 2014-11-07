У Донецьку бойовики захопили офіс «Донецьктеплокомуненерго»

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на оперативне зведення за минулу добу.

Правоохоронці наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження по ст.341 КК України (захоплення державних або громадських будівель чи споруд).

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Раніше у Докучаєвську бойовики захопили комбінат "Новий", який належить до сфери Держрезерву України, і завезли на територію важку техніку.

Крім того, ще в липні група невідомих озброєних осіб на вулиці Леніна в місті Горлівці захопила офіс друкарні з оргтехнікою.