У Докучаєвську бойовики захопили комбінат "Новий"

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно оперативного зведення за минулу добу, в ГУМВС України в Донецькій області надійшла інформація про те, що в м.Докучаєвськ терористи захопили комбінат «Новий», який належить до сфери Держрезерву України, і заводять на територію важку техніку.

Читайте такожБойовики «ЛНР» примушують підприємців відбувати військову повинність

В даний час правоохоронцями за даним фактом відкрито кримінальне провадження по ст.341 КК України (захоплення державних або громадських будівель чи споруд).