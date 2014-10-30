У Докучаєвську бойовики захопили комбінат "Новий"
21:36, 30 жовтня 2014Політика
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У місті Докучаєвську Донецької області терористи захопили комбінат «Новий», який належить до сфери Держрезерву України.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.
Так, згідно оперативного зведення за минулу добу, в ГУМВС України в Донецькій області надійшла інформація про те, що в м.Докучаєвськ терористи захопили комбінат «Новий», який належить до сфери Держрезерву України, і заводять на територію важку техніку.
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В даний час правоохоронцями за даним фактом відкрито кримінальне провадження по ст.341 КК України (захоплення державних або громадських будівель чи споруд).
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