У Горлівці бойовики захопили друкарню
10:09, 04 жовтня 2014Політика
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У Донецькій області в міліції зареєстровано факт захоплення в Горлівці озброєними особами місцевої приватної друкарні.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.
Так, згідно з оперативним зведенням, до міліції звернувся приватний підприємець із заявою про те, що ще в липні група невідомих озброєних осіб на вулиці Леніна в місті Горлівці, яка і сьогодні залишається окупована бойовиками, захопила офіс друкарні з оргтехнікою.
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Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією - ч. 3 ст. 187 (розбійний напад, поєднаний з проникненням у приміщення) КК України.
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