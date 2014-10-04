У Горлівці бойовики захопили друкарню

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з оперативним зведенням, до міліції звернувся приватний підприємець із заявою про те, що ще в липні група невідомих озброєних осіб на вулиці Леніна в місті Горлівці, яка і сьогодні залишається окупована бойовиками, захопила офіс друкарні з оргтехнікою.

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Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією - ч. 3 ст. 187 (розбійний напад, поєднаний з проникненням у приміщення) КК України.