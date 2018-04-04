У Дніпрі у багатоповерхівці обірвався ліфт з 17-річною дівчиною всередині

Подія сталася в одній з багатоповерхівок житлового масиву «Тополя».

У Дніпрі внаслідок падіння ліфта у багатоповерхівці травмовано 17-річну дівчину.

Читайте такожУ Запоріжжі суд покарав електромеханіків за загибель пенсіонерки в ліфті

Як повідомила УНІАН начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, подія сталася 3 квітня в одній з багатоповерхівок на житловому масиві «Тополя».

«Дівчина була в гостях у бабусі. Коли спускалася вниз ліфтом, кабіна почала стрімко падати на рівні другого поверху. Світло погасло. Дівчина почала стукати об кабіну. Її почули мешканці будинку, які викликали медиків та поліцію», - зазначила Старчевська.

Дівчина скаржилася на сильні болі у ребрах і хребті. Її госпіталізовано до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Наразі життю потерпілої нічого не загрожує. За фактом падіння ліфта поліція проводить розслідування.