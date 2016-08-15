В Одесі госпіталізовано чоловіка, який впав у шахту ліфта

В Одесі госпіталізовано 79-річний чоловік, який впав у шахту ліфта.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час апаратної наради в мерії повідомив представник компанії "Одеслифт".

За його словами, НП сталася 14 серпня приблизно о 12:50 у висотному житловому будинку в Київському районі міста.

Пенсіонер, заходячи в ліфт, встановлений в 16-поверховому будинку по вулиці Академіка Глушка, 11/3, впав у шахту – двері були відчинені, але кабіни на місці не виявилося. Потерпілого виявила сусідка, яка, перебуваючи на 1-му поверсі, почула стогін. Вона викликала швидку допомогу.

Як зазначив представник вищезгаданого підприємства, причина нещасного випадку встановлюється.

"Розглядається дві версії - несправність станції управління або дверних замків. Розпочато службове розслідування, замовлена експертиза", - зазначив фахівець. За його даними, цей ліфт було введено в експлуатацію 1984 року, в 2009-го була введена заборона на його експлуатацію через аварійний стан, 2011 року проведено ремонт.

За словами керівника департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Ігоря Шпака, потерпілий 1937 р. н. на даний час знаходиться в МКЛ №11. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

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"Є травма хребта та нижніх кінцівок. Зараз проходить консиліум – департамент взяв ситуацію під контроль. Забезпечуємо медикаментами", - сказав Шпак. Він не зміг уточнити, які прогнози здоров'я госпіталізованого чоловіка.

Як повідомила УНІАН співробітник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Ганна Пенчева, чоловік впав у шахту з 3-го поверху.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана вони дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого).