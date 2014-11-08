У Нідерландах залишаються невпізнаними 9 пасажирів збитого на Донбасі "Боїнга"

У Нідерландах залишаються неопізнаними 9 пасажирів авіарейсу МН-17, який було збито влітку терористами в небі над Донецькою областю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові після церемонії прощання та відправлення останків тіл пасажирів «Боїнга-777» повідомив міністр закордонних справ Королевства Нідерланди Берт Кундерс.

“Залишаються неопізнаними 9 пасажирів літака”, - сказав міністр та наголосив, що зараз неможливо сказати достеменно, коли саме та чи будуть взагалі опізнані всі тіла.

«Ви розумієте, що робота експертів - це дуже кропітка праця, і я не можу сказати, коли і чи будуть остаточно ідентифіковані всі загиблі. Але я, враховуючи плідну співпрацю, висловлюю впевненість, що нам вдасться максимально наблизитися до ідентифікації всіх жертв», - сказав Кундерс.

Він відзначив солідарність та плідну співпрацю з місцевою владою Харкова, з представниками ОБСЄ та урядів Нідерландів, Австралії та Малайзії.

Кундерс повідомив, що в понеділок, 10 листопада, у Нідерландах буде оголошено національну жалобу за загиблими.

У свою чергу, голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута зазначив, що останки тіл, які сьогодні будуть відправлені літаком до Нідерландів, були зібрані на місці падіння літака. За словами Балути, на цей час один з секторів, де ведеться пошук, залишається малодослідженим. Цей сектор розташовано на північ від птахофабрики, він становить близько 19% від загальної площі, де ведуться пошукові роботи.

Читайте такожБойовики «ДНР» заявили, що на місці катастрофи Боїнга-777 знайшли нові людські останкиЯк повідомляв УНІАН, 17 липня у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. 43 людини, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, контрольованій бойовиками.

Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення пізнання і експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.