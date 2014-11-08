До Нідерландів з Харкова вирушив літак з останками тіл пасажирів “Боїнга-777”

Як передає кореспондент УНІАН, літак відправився з міжнародного аеропорту “Харків” близько 11.45.

На злітно-посадковій смузі відбулася церемонія прощання із загиблими. У церемонії взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута, міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Берт Кундерс, посол Нідерландів в Україні Кейс Кломпехаувер, голова міжнародної місії з розслідування авіакатастрофи рейсу МН-17 Пітер Яап Аальберсберг.

На брифінгу Кундерс висловив вдячність українській стороні за належним чином організовану церемонію прощання. Він підкреслив, що обсяг виконаної роботи свідчить про солідарність української та голландської сторін. Міністр відзначив активну співпрацю і подякував за роботу представникам ОБСЄ, місцевої влади, а також урядам Нідерландів, Австралії, Малайзії, які забезпечували роботу пошукової місії.

За словами Кундерса, голландська сторона продовжить повернення родинам загиблих останків тіл. Він наголосив, що Нідерланди, які займаються розслідуванням авіакатастрофи, мають намір “провести збір обломків літака, а також провести слідство, яке приведе відповідальних до суду”.

Він додав, що збір уламків літака “є життєво важливим для результатів слідства”. При цьому міністр звернув увагу на те, що початок робіт зі збору уламків літака залежатиме від безпеки на місці проведення робіт.

У свою чергу Балута зазначив, що за весь час робіт зі збору та транспортування до Нідерландів тіл загиблих у Харківській області максимально працювали до 600 іноземних експертів та поліцейських, а також до 400 працівників місцевої прокуратури, Держслужби з надзвичайних ситуацій, судмедекспертів.

За словами Балути, всередині серпня робота була тимчасово припинена. Після відновлення робіт у першій декаді вересня було здійснено 4 виїзди в зону падіння літака, під час яких була виявлена певна кількість останків тіл.

“Сьогодні ми провели борт, на якому були 5 трун з останками і фрагментами тіл загиблих”, - сказав Балута.

Він зауважив, що сьогодні у Харкові пройшла нарада представників Голландії та України, на якій сторони визначилися з подальшою роботою пошукової місії.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. 43 людини, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, контрольованій бойовиками.

Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення пізнання і експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

Читайте такожБойовики «ДНР» заявили, що на місці катастрофи Боїнга-777 знайшли нові людські останкиЯк повідомляв УНІАН, 17 липня у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. 43 людини, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, контрольованій бойовиками.

Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення пізнання і експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

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