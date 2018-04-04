У Харкові з лікарні виписали водія і фельдшера швидкої, які постраждали в нічній аварії (відео)
16:36, 04 квітня 2018Суспільство
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Їх оглянули в лікарні і виявили забиття та подряпини.
У ДТП загинуло двоє людей \ facebook.com/police.kharkov
У масштабній аварії напередодні загинуло двоє людей. Вони їхали в автомобілі "Славута".
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Водій "Славути" почав обганяти машини, на слизькій дорозі не впорався з кермуванням і влетів лоб у лоб в карету швидкої, на момент зіткнення там було четверо людей.
Від удару легковик відкинуло і він зачепив ще дві автівки. Водій "Славути" та пасажирка від отриманих травм загинули на місці, йдеться у сюжеті ТСН.
В двох інших машинах ніхто не постраждав. Поліція зясовує обставини аварії.
Із лікарні виписали водія та фельдшера швидкої, які постраждали в нічній аварії в Харкові
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