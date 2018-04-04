Суд над Революцією гідності: як соцмережі відреагували на справу Бубенчика

18:15, 04 квітня 2018
Суспільство
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Соцмережі активно коментують затримання Бубонця / УНІАН

Деякі звинувачують владу у переслідуванні патріотів, хтось згадує афоризм про революцію, що пожирає своїх героїв. Однак майже усі коментатори сходяться на думці, що оцінка дій активіста означає, по суті, оцінку Євромайдану, що може потягти за собою далекосяжні політичні наслідки.

Скріншот Facebook

Скріншот Facebook

Скріншот Facebook

Скріншот Facebook
Скріншот Facebook
Скріншот Facebook

Деякі користувачі вказують на неадекватність аргументів звинувачення і абсурдність суду як такого. Журналіст Юрій Бутусов пояснює, що дії Бубонця неможливо розглядати поза контекстом ситуації, і він має бути звільнений у порядку амністії для учасників Євромайдану.

Скріншот Facebook
Скріншот І Twitter
Скріншот І Twitter

Журналіст Андрій Дзіндзя заявив, що у справі Бубенчика нібито мала місце провокація начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, який вирішив «пропіарити своїх друзів» серед народних депутатів.

Скріншот Facebook

Волонтер Юрій Касьянов зазначив, що Юрію Луценку слід якомога швидше розібратися в ситації з Бубенчиком, адже він може проходити у його справі як "організатор і натхненник вбивств беркутівців».

Скріншот Facebook

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня з'явилася інформація про затримання і вручення підозри учаснику Революції гідності Івану Бубенчику, який підозрюється в причетності до вбивства співробітників спецпідрозділу МВС "Беркут" на Майдані.

Прокурор Департаменту спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Олексій Донський повідомив, що Бубенчику висунуто підозру у двох вбивствах і одному замаху на вбивство «беркутівців».

Кримінальне провадження про загибель "беркутівців" та інших правоохоронців під час Революції гідності розслідується ще з 2014 року, і в минулому році в Департаменті спецрозслідувань стверджували, що мають певні напрацювання щодо підозрюваних у даній справі. Однак до вчерашенего дня підозр нікому не оголошували.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що прийняв рішення замінити групу прокурорів, які займаються справою Бубенчика. На його думку, прокурори неправильно кваліфікували дії підозрюваного.

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Теги: #суд#Іван Бубенчик