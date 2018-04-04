Суд над Революцією гідності: як соцмережі відреагували на справу Бубенчика

Коментатори припускають, що фігурантами справи Бубенчика могли б стати Парубій і Яценюк.

Затримання активіста Євромайдану Івана Бубенчика викликало резонанс у соцмережах – скандальна справа обговорюють політики, експерти, журналісти та пересічні користувачі.

Деякі звинувачують владу у переслідуванні патріотів, хтось згадує афоризм про революцію, що пожирає своїх героїв. Однак майже усі коментатори сходяться на думці, що оцінка дій активіста означає, по суті, оцінку Євромайдану, що може потягти за собою далекосяжні політичні наслідки.

Деякі користувачі вказують на неадекватність аргументів звинувачення і абсурдність суду як такого. Журналіст Юрій Бутусов пояснює, що дії Бубонця неможливо розглядати поза контекстом ситуації, і він має бути звільнений у порядку амністії для учасників Євромайдану.

Журналіст Андрій Дзіндзя заявив, що у справі Бубенчика нібито мала місце провокація начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, який вирішив «пропіарити своїх друзів» серед народних депутатів.

Волонтер Юрій Касьянов зазначив, що Юрію Луценку слід якомога швидше розібратися в ситації з Бубенчиком, адже він може проходити у його справі як "організатор і натхненник вбивств беркутівців».

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня з'явилася інформація про затримання і вручення підозри учаснику Революції гідності Івану Бубенчику, який підозрюється в причетності до вбивства співробітників спецпідрозділу МВС "Беркут" на Майдані.

Прокурор Департаменту спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Олексій Донський повідомив, що Бубенчику висунуто підозру у двох вбивствах і одному замаху на вбивство «беркутівців».

Кримінальне провадження про загибель "беркутівців" та інших правоохоронців під час Революції гідності розслідується ще з 2014 року, і в минулому році в Департаменті спецрозслідувань стверджували, що мають певні напрацювання щодо підозрюваних у даній справі. Однак до вчерашенего дня підозр нікому не оголошували.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що прийняв рішення замінити групу прокурорів, які займаються справою Бубенчика. На його думку, прокурори неправильно кваліфікували дії підозрюваного.