У Дніпрі діти встановили рекорд України: створили 3-метрову писанку (фото)
18:53, 05 квітня 2018Суспільство
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Вони розмальовували писанку трипільським орнаментом на Європейській площі обласного центру протягом кількох годин.
Писанка висотою 3 метри / фото dpchas.com.ua
Сьогодні у Дніпрі вихованці міського дитячо-молодіжного центру створили найбільшу в Україні писанку з пап'є-маше, встановивши національний рекорд.
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Як передає кореспондент УНІАН, діти розмальовували писанку трипільським орнаментом на Європейській площі обласного центру протягом кількох годин.
Писанка висотою 3 метри та діаметром 2,23 метри була занесена до Книги рекордів України.
«Цей рекорд у Дніпрі заслуговує на особливу увагу, бо ця писанка зроблена руками дітей. Крім того, техніка пап’є-маше доволі складна. Таку писанку виготовили в Україні вперше», - зазначив представник Книги рекордів України Ігор Підчібій.
Як повідомляв УНІАН, на Софійській площі у Києві 5 квітня відкрили вже традиційний великий Фестиваль писанок.
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