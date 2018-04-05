У Києві стартував традиційний фестиваль писанок, тепер ще й з кроликами (фото, відео)

Традиційний Фестиваль писанок пройде у Києві з 5 по 22 квітня, і цього року окрім писанок тут будуть ще й розмальовані кролики.

На Софійській площі у Києві 5 квітня відкрили вже традиційний великий Фестиваль писанок.

Цього року асортимент фестивалю трохи розширили - окрім традиційних писанок у формі яєць тут встановили ще й понад 300 фігурок зайців, яких автори, професіонали та аматори, розмальовували та оздоблювали, ні в чому не обмежуючи фантазію. А навпроти, на Михайлівській площі, буде вже традиційна дитяча зона.

Водночас, як йдеться в сюжеті ТСН, алкоголь на фестивалі писанок на Софійській можна буде придбати лише в кількох кіосках - і тільки вино.

Тим часом у Львові вже відкрили величезний ярмарок, де навіть створили куточок зі справжніми кроликами.

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Великодня алея з сотні стилізованих дерев'яних будиночків тягнеться від самого Оперного театра. Придбати тут можна як сувеніри - витвори народних майтрів та місцеві делікатеси, так і купити щось поїсти прямо на місці з традиційної галицької кухні або великодніх страв. Починають сюди вже з'їжджатися і туристи.

Нагадаємо, раніше УНІАН зібрав підбірку, куди можна поїхати на Великдень 2018 по Україні.