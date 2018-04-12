"У Дронова всі руки були в крові": свідок розповіла про момент ДТП у Харкові

Дівчина розповіла, що отримала струс мозку, розтягнення зв'язок шиї і гематоми.

У Київському районному суді Харкова продовжився допит свідків у справі про смертельну ДТП на Сумській.

Останньою свої свідчення суду озвучила Ірина Рафікова, яка перебувала в машині Дронова, передає NewsRoom.

Дівчина 1996 року народження розповіла, що того вечора підозрюваний перебував у кафе "БарДим". Зустрівшись близько 20:15, пара попрямувала в кафе Koritza. Безпосередньо перед зіткненням дівчина, яка сиділа на передньому сидінні, дивилася на телефон, а тому Lexus побачила боковим зором. При цьому звуку сигналу свідок не пам'ятає.

Читайте такожКривава ДТП у Харкові: Зайцевій та Дронову продовжили арешт, останній просив про поблажливість

"Це було миттєво. Коли ми вийшли з машини, збіглося багато людей, мені надали медичну допомогу (лікарні я відмовилася їхати) і потім повели на допит. У Дронова всі руки були в крові. Він переживав за людей, запитав у жінки, чи потрібна їй допомога", - розповіла Ірина.

Свідок також запевнила, що не бачила, на яке світло стартував Дронов, однак у момент проїзду перехрестя горів зелений, а водій рухався "зі звичайною швидкістю". Пасажирка Volkswagen Touareg розповіла, що отримала струс мозку, розтягнення зв'язок шиї і гематоми (ці факти частково підтверджують фото із соцмереж). При цьому Рафікова спростувала, що її з Дроновим пов'язували романтичні стосунки.

"Ми з ним знайомі близько півроку. До цього бачилися 3-4 рази, були в парку і в кафе. З моменту останньої зустрічі минуло близько місяця, я дні не рахувала", - розповіла дівчина.

Адвокат Олени Зайцевої Юлія Козир зазначила, що Рафікова стала єдиною, хто змінив свої свідчення. Цей же факт зазначив представник прокуратури, який пообіцяв детально проаналізувати свідчення дівчини на стадії дебатів. Наступне засідання відбудеться 17 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, шестеро отримали травми різного ступеню тяжкості. Пізніше ще одна людина померла у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі. 2 лютого 2018 року кримінальне провадження було передано до суду.