Завтра Україну огорнуть тумани та хмари, з'явиться паморозь

12 листопада в Україні збільшиться хмарність, однак все ще буде переважати суха повітряна маса, істотних опадів не очікується, лише місцями можливий сніг.

Вдень очікується +5+10 градусів, у західних областях та на півдні протягом дня ще буде тепло, +10+15 градусів, повідомляє Opogode.ua. Місцями очікуються тумани та імла, мряка. У західній частині передбачається суха погода, місцями тумани. Температура повітря вночі 2-8 градусів тепла, вдень +10+15 градусів. У північних областях без опадів. Температура повітря вночі 0-6 градусів тепла, вдень +5+10 градусів. У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 3-9 тепла, вдень +5 +11 градусів. Читайте такожДо кінця тижня похолодання в Україні посилиться та досягне 6 градусів морозу На сході України очікується суха погода. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень +4+9 градусів. У південній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +5+10, вдень +10 +15 градусів. У Києві 12 листопада - без опадів. Температура повітря вночі 0 + 3, вдень +7+9 градусів. Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с.

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