За роки незалежності на українському кордоні виявили близько 330 тисяч мігрантів-нелегалів

З 1991 року прикордонники виявили на державному кордоні України близько 330 тисяч нелегальних мігрантів, частину з яких вислали за межі країни.

З моменту оголошення незалежності України співробітниками Державної прикордонної служби України було виявлено близько 330 тисяч нелегальних мігрантів.

Такі дані оприлюднила в суботу, 14 квітня, прес-служба Державної прикордонної служби України.

За інформацією відомства, впродовж цього часу кількість затриманих на державному кордоні нелегальних мігрантів становила близько 150 тисяч. Із цього числа 123 тисячі нелегалів затримано саме за нелегальний перетин кордону. Ще 180 тисячам осіб, що вважалися потенційними мігрантами, відмовили в пропуску через кордон.

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Крім того, протягом вказаного періоду понад 40 тисяч іноземців-правопорушників видворено з України.

В окремі роки головною категорією серед виявлених нелегальних мігрантів були громадяни країн-членів СНД, зазначається в повідомленні відомства.