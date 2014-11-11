У Харківській області затримали бійців батальйону "Київ-2" з 12 кг марихуани

Про це повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик.

За її відомостями, прокуратура Харківської області розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, зберігання, перевезення наркотичних засобів в особливо великих розмірах). Слідство триває.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 листопада, на блокпосту в Ізюмському районі Харківської області правоохоронці затримали бійців батальйону «Київ-2», які везли з зони проведення антитерористичної операції 12 кілограмів марихуани.

Наразі наркотики вилучені та направлені на відповідне дослідження до експертів-криміналістів. Для встановлення усіх обставин події двох пасажирів автомобіля затримано.