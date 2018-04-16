У Черкаській області виграно 1 000 000 гривень

15:37, 16 квітня 2018
Суспільство
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НК

Наразі відомо, що виграшний білет № 0063605 був придбаний у смт Чорнобай (Черкаська область) на точці продажу лотерейних білетів, що знаходиться у магазині «Універмаг» на вулиці Центральна, 91. Оператор державних лотерей «М.С.Л.» запрошує новоспеченого переможця приєднатися до закритого елітного «Клубу мільйонерів «М.С.Л.»  та взяти учать у подарунковій програмі «Два дні з життя мільйонера», розрахованій на двох осіб.

Нещодавно усіма перевагами членства у закритому «Клубі мільйонерів «М.С.Л.» скористався Григорій Цапура з с.Оришківці – переможець «Лото-Забава», який виграв свій мільйон гривень у 967-му тиражі. У рамках подарункової програми «Два дні з життя мільйонера» оператор державних лотерей «М.С.Л.», окрім традиційних мільйонерських атрибутів – білосніжного лімузину, професійної фотосесії, статусних ресторанів та відомого готелю у центрі Києва – підготував для гостей незвичайну відео-екскурсію у 3d-окулярах, де гідами виступили квадрокоптери.  

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» вітає головного переможця 975-го тиражу  та  радить йому звернутися на гарячу лінію за телефоном 0(800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу. 

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