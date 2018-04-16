У Черкаській області виграно 1 000 000 гривень

15 квітня 2018 року під час розіграшу 975-го тиражу державної лотереї «Лото-Забава» був виграний 1 000 000 гривень. Згідно статистики, цей щасливчик став вже 288-м мільйонером за усю історію найпопулярнішої лотереї в Україні та вже дев’ятим мільйонером цього року.

Наразі відомо, що виграшний білет № 0063605 був придбаний у смт Чорнобай (Черкаська область) на точці продажу лотерейних білетів, що знаходиться у магазині «Універмаг» на вулиці Центральна, 91. Оператор державних лотерей «М.С.Л.» запрошує новоспеченого переможця приєднатися до закритого елітного «Клубу мільйонерів «М.С.Л.» та взяти учать у подарунковій програмі «Два дні з життя мільйонера», розрахованій на двох осіб.

Нещодавно усіма перевагами членства у закритому «Клубі мільйонерів «М.С.Л.» скористався Григорій Цапура з с.Оришківці – переможець «Лото-Забава», який виграв свій мільйон гривень у 967-му тиражі. У рамках подарункової програми «Два дні з життя мільйонера» оператор державних лотерей «М.С.Л.», окрім традиційних мільйонерських атрибутів – білосніжного лімузину, професійної фотосесії, статусних ресторанів та відомого готелю у центрі Києва – підготував для гостей незвичайну відео-екскурсію у 3d-окулярах, де гідами виступили квадрокоптери.

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» вітає головного переможця 975-го тиражу та радить йому звернутися на гарячу лінію за телефоном 0(800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу.