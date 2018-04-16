Наречений Ляшко похизувався обручкою на пальці (відео)
19:09, 16 квітня 2018Суспільство
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Ляшко збирається зіграти весілля зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен 2-го червня.
Ляшко вдягнув обручку / фото УНИАН
Народний депутат, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко під час брифінгу у Верховній Раді похизувався перед журналістами обручкою на своєму безіменному пальці.
Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Також Ляшко заявив про те, що збирається зіграти весілля зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен 2-го червня.
"До речі, кільце бачите? Готуємося до весілля. 2-го червня. Вперше за 20 років одягнув кільце", - сказав наречений.
Відео: facebook.com/O.Liashko
Нагадаємо, раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що найближчим часом збирається розписатись із своєю цивільною Дружиною Росітою Сайранен.
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