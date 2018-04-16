Наречений Ляшко похизувався обручкою на пальці (відео)

Ляшко збирається зіграти весілля зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен 2-го червня.

Народний депутат, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко під час брифінгу у Верховній Раді похизувався перед журналістами обручкою на своєму безіменному пальці.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Також Ляшко заявив про те, що збирається зіграти весілля зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен 2-го червня.

"До речі, кільце бачите? Готуємося до весілля. 2-го червня. Вперше за 20 років одягнув кільце", - сказав наречений.

Відео: facebook.com/O.Liashko

Нагадаємо, раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що найближчим часом збирається розписатись із своєю цивільною Дружиною Росітою Сайранен.