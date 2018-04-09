Ляшко вирішив одружитися: "до цього моменту ми йшли 20 років" (відео)

Лідер радикальної партії має намір розписатись зі своєю другою половиною вже другого червня.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що найближчим часом збирається розписатись із своєю цивільною Дружиною Росітою Сайранен.

«Сьогодні я зробив своїй Росіті дуже серйозну пропозицію. До цього моменту ми йшли 20 років!», - написав політик у Facebook.

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До своєї публікації Ляшко додав відео, на якому повідомив, що вони з Росітою збираються розписатись вже другого червня.

«У нас уже дитина скоро буде розписуватися, а ми тільки надумали. 20 років я думав, чи варто це робити. Я хотів ще 20 років подумати, але Росіта не дала. Поставила ультиматум: або йдемо, або думай з іншою», - пожартував Ляшко.

Раніше повідомлялось, що Голова "Радикальної партії" Олег Ляшко заповнив свою декларацію - за документом у нього 20,6 мільйона гривень доходів і 484 тисячі доларів готівки.