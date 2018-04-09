Ляшко вирішив одружитися: "до цього моменту ми йшли 20 років" (відео)

09:46, 09 квітня 2018
Суспільство
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Олег Ляшко зважився на одруження / фото УНІАН

«Сьогодні я зробив своїй Росіті дуже серйозну пропозицію. До цього моменту ми йшли 20 років!», - написав політик у Facebook.

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До своєї публікації Ляшко додав відео, на якому повідомив, що вони з Росітою збираються розписатись вже другого червня.

«У нас уже дитина скоро буде розписуватися, а ми тільки надумали. 20 років я думав, чи варто це робити. Я хотів ще 20 років подумати, але Росіта не дала. Поставила ультиматум: або йдемо, або думай з іншою», - пожартував Ляшко.

Раніше повідомлялось, що Голова "Радикальної партії" Олег Ляшко заповнив свою декларацію - за документом у нього 20,6 мільйона гривень доходів і 484 тисячі доларів готівки.

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Теги: #Ляшко#одруження