Бойовики закрили офіційний сайт мерії Донецька

13:56, 12 листопада 2014
Суспільство
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Офіційний сайт Донецького міського голови Олександра Лук'янченка (http://mer.donetsk.ua), що існував з 2004 року, припинив свою роботу.

Сайт Лукьянченко закрыли боевики / УНИАН

В останні місяці тут розміщувалася актуальна інформація про життя шахтарської столиці, зведення бойових дій та корисна інформація для мешканців. Також перестало працювати і "дзеркало" сайту мера за адресою (http://www.lukyanchenko.donetsk.ua).

Про це пише "Сегодня".

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Тепер вся поточна інформація збирається на сайті "Донецької міської адміністрації", який контролює призначений терористами "ДНР" Ігор Мартинов.

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