Бойовики закрили офіційний сайт мерії Донецька
13:56, 12 листопада 2014Суспільство
0 0
Офіційний сайт Донецького міського голови Олександра Лук'янченка (http://mer.donetsk.ua), що існував з 2004 року, припинив свою роботу.
Сайт Лук'янченко закрили бойовики / УНІАН
В останні місяці тут розміщувалася актуальна інформація про життя шахтарської столиці, зведення бойових дій та корисна інформація для мешканців. Також перестало працювати і "дзеркало" сайту мера за адресою (http://www.lukyanchenko.donetsk.ua).
Про це пише "Сегодня".
Читайте такожМер Донецька: Жителі Донбасу не заслужили усього цього
Тепер вся поточна інформація збирається на сайті "Донецької міської адміністрації", який контролює призначений терористами "ДНР" Ігор Мартинов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter