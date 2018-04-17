У Кривому Розі 18 квітня оголошено Днем жалоби за загиблими в жахливій ДТП

У результаті аварії на місці загинуло 8 осіб.

За розпорядженням міського голови 18 квітня у Кривому Розі оголошено траур за загиблими в ДТП. Мер міста висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

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Як повідомили в прес-службі Криворізького міськвиконкому, місто також надасть допомогу сім'ям жертв аварії.

Крім цього, для надання допомоги постраждалим в ДТП на пр. Металургів залучені кращі медичні фахівці, лікарні забезпечені необхідними ліками.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня, в 5.53 ранку на перехресті вулиці Героїв АТО і проспекту Металургів сталася смертельна ДТП, в якій зіткнулися легковий автомобіль Мазда, маршрутне таксі з пасажирами і автобус, що перевозив працівників одного з підприємств.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Мазда порушив правила дорожнього руху і зіткнувся з маршруткою, що рухалася по головній дорозі. Від зіткнення маршрутне таксі винесло на смугу зустрічного руху, де відбулося ще одне зіткнення з автобусом.

За інформацією екстрених служб вісім осіб загинуло на місці, 19 оперативно доставлені в лікарні міста з травмами різного ступеню тяжкості. На місці аварії працює служба ДСНС, поліція і швидка.