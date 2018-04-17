Кривава аварія у Кривому Розі: кількість жертв зросла (фото)
Унаслідок страшної ДТП у Кривому Розі на перехресті вул. Героїв АТО і пр. Металургів загинуло 8 осіб (раніше повідомлялося про 7 - Ред.), ще 18 постраждали.
Про це повідомили у прес-службі Криворізького відділку поліції, передає місцевий сайт 0564.
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Ще 18 людей постраждало, їх госпіталізували. Четверо з них перебувають у реанімації.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Кривому Розі зіткнулися маршрутка, легковик і автобус, що перевозив працівників компанії "Арселорміттал".
Місцеві ЗМІ писали, що маршрутка №261 їхала з 95-го кварталу на Соцмісто. В цей час по вулиці Героїв АТО на миготливий жовтий сигнал світлофора проїжджав перехрестя легковик Mazda, який протаранив громадський транспорт. Бусик відкинуло на зустрічну смугу під колеса автобуса. У маршрутці в цей час перебувало багато пасажирів.