Вісім осіб загинули, ще 17 - постраждали: стали відомі подробиці жахливої ДТП у Кривому Розі

За даними місцевих ЗМІ, під час руху маршрутки на жовтий сигнал світлофора проїжджав перехрестя легковий автомобіль Mazda, який протаранив громадський транспорт. Маршрутку відкинуло на зустрічну смугу під колеса автобуса АрселорМіттал.

Унаслідок ДТП за участю легкового автомобіля, маршрутки і автобуса в Кривому Розі загинули сім чоловік, десять постраждалих доставлені в лікарню. Як повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровській області, аварія сталася о 5:53 ранку на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО.

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Зараз на місці працюють слідчі слідчого управління обласної поліції. За фактом резонансного ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК.

У той же час, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, в результаті ДТП загинули вісім людей, ще 17 постраждали.

За даними місцевих ЗМІ, під час руху маршрутки на миготливий жовтий сигнал світлофора проїжджав перехрестя легковий автомобіль Mazda, який протаранив громадський транспорт. Маршрутку відкинуло на зустрічну смугу під колеса автобуса АрселорМіттал.

Від удару сім осіб загинули на місці події, ще один перебуває у важкому стані в лікарні. Також повідомлялося про 12-17 постраждалих.