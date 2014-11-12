Українці відпрацьовуватимуть новорічні вихідні в кінці січня і лютому

Відповідне розпорядження ухвалене на засіданні Кабінету міністрів 12 листопада, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

З метою створення сприятливих умов для святкування 1 січня – Нового року та 7 січня – Різдва Христового, а також раціонального використання робочого часу керівникам підприємств, установ і організацій рекомендовано перенести для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень, робочі дні з:

п’ятниці, 2 січня – на суботу, 17 січня;

четверга, 8 січня – на суботу, 31 січня;

п’ятниці, 9 січня – на суботу, 14 лютого.

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Водночас такий режим роботи не стосується органів Пенсійного фонду, «Укрпошти», Казначейства та банків. Спеціальний режим роботи банків у зазначені дні визначає Національний банк, йдеться в повідомленні.