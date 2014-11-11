Кабмін подарує українцям дев'ять вихідних на новорічні свята

Про це йдеться в проекті розпорядження уряду «Про перенесення робочих днів у 2015 році», повідомляє «Апостроф».

Зокрема, Кабмін рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій перенести у 2015 році робочі дні з п'ятниці 2 січня - на суботу 17 січня; четверга 8 січня - на суботу 31 січня, п'ятниці 9 січня - на суботу 14 лютого.

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Згідно з розпорядженням, спеціальний режим роботи банків у цей період визначає Національний банк.

Так, на новорічні свята українці зможуть відпочивати 9 днів.