Кабмін подарує українцям дев'ять вихідних на новорічні свята
16:38, 11 листопада 2014Суспільство
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Кабінет міністрів підготував розпорядження про перенесення робочих днів у період новорічних свят.
Кабмін рекомендує підприємствам перенести робочі дні / УНІАН
Про це йдеться в проекті розпорядження уряду «Про перенесення робочих днів у 2015 році», повідомляє «Апостроф».
Зокрема, Кабмін рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій перенести у 2015 році робочі дні з п'ятниці 2 січня - на суботу 17 січня; четверга 8 січня - на суботу 31 січня, п'ятниці 9 січня - на суботу 14 лютого.
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Згідно з розпорядженням, спеціальний режим роботи банків у цей період визначає Національний банк.
Так, на новорічні свята українці зможуть відпочивати 9 днів.
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