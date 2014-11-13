Порошенко доручив забезпечити протезування за кордоном постраждалих у зоні АТО

Як повідомила прес-служба глави держави, на нараді зазначалося, що протезування може бути профінансовано за рахунок трастових фондів, про які було домовлено під час саміту НАТО у Ньюпорті.

Президент також доручив міністру закордонних справ звернутися до структур НАТО в рамках домовленостей щодо обладнання в Україні нейро-реабілітаційного центру.

Богомолець також повідомила, що президент дав доручення організувати протезування за кордоном 12-и військових, які за медичними показниками не можуть отримати протезування в Україні. На сьогоднішній день четверо з них вже готові до протезування, решта проходить реабілітаційний підготовчий період.

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Загальна кількість тих, хто потребує протезування, складає 75 осіб, з них 55 – військовослужбовці, 20 - цивільні. ”Гроші на протезування постраждалих в зоні АТО вже виділені з держбюджету, але мова йде про тих, хто не може бути протезованим в Україні, і ми будемо організовувати їх протезування через структури НАТО. Ми отримали заключення від лікарів, що ці 12 осіб потребують дуже складних і сучасних технологій протезування. Мова йде про випадки, коли постраждалі втратили обидві верхні і нижні кінцівки, тазові кістки», - повідомила радник президента.