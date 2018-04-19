Працівників міграційної служби викрили на підробці паспортів для терористів - СБУ

Під час проведення обшуків в будівлі міграційного підрозділу вилучено 151 бланк паспортів.

Служба безпеки України викрила співробітників Державної міграційної служби, які виготовляли підроблені паспорти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко.

За його словами, це відбулося після того, як за кордоном затримали п'ятьох осіб з підробленими закордонними паспортами України.

"Від іноземних партнерів нами була отримана інформація про затримання в країнах Європи 5 осіб, причетних до діяльності міжнародних терористичних угруповань, в яких виявлено паспорти громадян України для виїзду закордон з елементами підробки", - повідомив він.

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При цьому Кононенко зазначив, що виявлені бланки паспортів вважаються офіційно знищеними одним із регіональних органів Державної міграційної служби.

Згодом під час обшуку "у будівлі міграційного підрозділу було вилучено 151 бланк паспортів, які, всупереч наказових вимог, не були знищені, хоча мали такими бути".

Також заступник голови СБУ повідомив, що у так званій «лабораторії» виявили обладнання для виготовлення посвідок на постійне та тимчасове проживання, 5 кліше міграційної служби та 9 дата-штампів Державної прикордонної служби України.

"За місцем розташування так званої «лабораторії» вилучено обладнання і знаряддя для підготовки посвідок на постійне та тимчасове проживання, дипломів про вищу освіту, довідок, дата-штампів, також 5 кліше міграційної служби України, 8 кліше міграційних органів Російської Федерації, 13 бланків дипломів іноземних вишів, 88 печаток вітчизняних вишів, 9 дата-штампів Державної прикордонної служби України", - повідомив Кононенко.

За його словами, наразі встановлюються особи співробітників міграційної служби, причетних до передачі офіційно знищених паспортів стороннім особам.

"Встановлюється коло і ступінь вини співробітників Державної міграційної служби, причетних до службового підроблення та передачі офіційно нібито знищених паспортів стороннім особам", - заявив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники Служби безпеки України заблокували механізм оформлення підроблених документів для виїзду до країн Європейського Союзу особам, причетним до участі у незаконних збройних формуваннях так званих «Л/ДНР».