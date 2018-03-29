У Києві викрили угруповання, яке оформлювало закордонні паспорти бойовикам ОРДЛО (фото)

Співробітники Служби безпеки України заблокували механізм оформлення підроблених документів для виїзду до країн Європейського Союзу особам, причетним до участі у незаконних збройних формуваннях так званих «Л/ДНР».

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Як повідомляється на сторінці СБУ у Facebook, правоохоронці встановили, що троє зловмисників забезпечували клієнтів підробленими паспортами однієї з країн Близького Сходу. Серед замовників документів були, зокрема, учасники незаконних збройних формувань терористичних організацій «Л/ДНР», які вирішили «легалізуватись» в Європі.

«Ділки вклеювали фотокартки в оригінальний бланк незаконно отриманого документа із використанням неавтентичних голограм та штучним нанесенням відповідних засобів захисту паспортного документа», - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували, що до механізму нелегального переправлення громадян до країн ЄС були причетні працівники Державної прикордонної служби України.

Співробітники СБУ затримали у Києві та області трьох організаторів угруповання. Під час обшуків за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили обладнання та оргтехніку для виготовлення таких документів, бланки, печатки, готові фальсифіковані паспорти та інші документи з ознаками та елементами підробки, значну кількість готівки, вогнепальну зброю та понад три тисячі набоїв різного калібру, поінформували у СБУ.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.