Ірина Луценко пропонує не пускати на високі посади злісних аліментників

Водночас нардеп пропонує допомогати сумлінним батькам і «бити гривнею» поганих.

У Верховній Раді зареєстровано пакет законопроектів, які передбачають посилення відповідальності злісних неплатників аліментів та матеріальні стимули для сумлінних батьків. Про це на спільному брифінгу з міністром юстиції Павлом Петренком і народним депутатом Андрієм Іванчуком розповіла голова міжфракційного об’єднання «Чужих дітей не буває» Ірина Луценко.

«Ми продовжуємо посилювати відповідальність батьків перед власними дітьми і захищати права дітей на гідний розвиток. Тому сьогодні зареєстрували три законопроекти, які допоможуть вдосконалити законодавство в цій галузі», - заявила Ірина Луценко.

Законопроект №8296 став продовженням закону про аліменти, який набув чинності на початку 2018 року. «Ми побачили результат, тому разом з фахівцями Міністерства юстиції напрацювали новий законопроект, що посилює право дітей на належне утримання. Серед запропонованого нами – штрафи за несплату аліментів понад 1 рік, збільшення мінімального розміру аліментів, заборону на відчуження майна боржника по аліментах, а також недопущення на високі посади злісних неплатників аліментів», - повідомила вона.

Наступний законопроект (реєстраційний номер №8295) пропонує скасувати оподаткування аліментів від батьків-нерезидентів та надати податкову знижку на позашкільну, дошкільну і шкільну освіту дітей. «Ми хочемо створити додаткові стимули для батьків, які вкладаються в розвиток дітей і сплачують за музичну школу, приватний садочок, спортивну секцію, курси англійської. Тому пропонуємо поширити податкову пільгу на таку освіту», - поінформувала народний депутат.

Третій законопроект (реєстраційний №8294) передбачає надання матеріальної допомоги, безоплатної відпустки із зарахуванням в трудовий стаж батькам, які доглядають за важкохворими дітьми на період оформлення інвалідності.

«Цим пакетом законопроектів ми хочемо, з одного боку, захистити права дітей, а з іншого – стимулювати батьків, які дбають і піклуються про свою дитину. Сподіваюсь на швидкий розгляд в парламенті, адже тут немає політичних питань. Нові законодавчі ініціативи стосуються права дітей України на гідне життя і розвиток», - підкреслила Ірина Луценко.