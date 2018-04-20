Перепис населення в Україні: озвучені деталі і терміни проведення

За словами віце-прем'єра Степана Кубіва, пробний перепис населення може бути проведений у 2020 році.

Уряд ухвалив рішення створити Міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів, представляючи проект відповідної постанови, зазначив, що перший перепис населення було проведено у 2001 році, потім у 2010 році було проведено пробний перепис, з того часу проведення перепису переносилося.

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«Робота комісії дозволить забезпечити координацію дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, підготувати рекомендації та пропозиції до програми перепису населення», - сказав він.

Як пише "Сегодня", комісія координуватиме дії місцевої влади та уряду. Увійдуть туди заступники практично всіх міністерств, голова Держміграційної служби та керівник Держстату.

За словами міністра Кубіва, пробний перепис населення може бути проведений в 2020 році.

"Одним з блоків роботи спецкомісії стане підготовка рекомендацій щодо перегляду технологій перепису населення. Крім перепису з допомогою традиційних паперових бланків, які може зчитувати комп'ютер, зараз в європейській практиці використовуються інші інноваційні технології. Зокрема, переносні електронні носії, інтернет та інші види зв'язку", — розповів він.

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Як повідомляє "Сегодня", українців рахували один раз, у 2001 році. Тоді населення становило 48 млн 457 тис. осіб. За правилами ООН підрахунок потрібно повторювати хоча б кожні 10 років, і наступний перепис був запланований на 2012-й. Через брак грошей у бюджеті, а потім і російської агресії, її відклали на 2020-й. У минулому році перепис оцінили спочатку в мільярд гривень, а пізніше Мінфін озвучив нову цифру — 2 млрд 244 млн грн.

Незважаючи на те, що українців не рахували вже 17 років, Держстат щорічно звітує про кількість населення. Згідно з їх даними, населення України скорочується з 1994 року. Різкий спад відбувся в 2014 році, коли країна недорахувалася трохи менше 2,5 млн осіб (у статистиці перестали враховувати окуповані Крим і Донбас).

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, чисельність населення України за січень 2018 року зменшилася на 21 тис. осіб порівняно з груднем 2017 року і на 1 лютого 2018 року становила 42 млн 365 тис. осіб.