Судове засідання в справі про смертельну ДТП у Кривому Розі буде частково закритим

Суд частково задовольнив клопотання адвоката підозрюваного про закритість процесу, мотивуючи це тим, що діагноз підозрюваного є лікарською таємницею.

Судове засідання у кримінальному провадженні проти водія легковика, якого підозрюють у скоєнні ДТП із дев’ятьма загиблими в Кривому Розі, буде частково закритим.

Таке рішення 20 квітня ухвалив Бабушкінський райсуд Дніпра, передає Радіо Свобода.

Таким чином суд частково задовольнив клопотання адвоката підозрюваного про закритість процесу, мотивуючи це тим, що діагноз підозрюваного є лікарською таємницею.

Суддя ухвалив рішення про закритий режим тієї частини судового засідання, де буде йтися про стан здоров’я підозрюваного.

Суд також дозволив представникам ЗМІ бути присутніми в залі, робити нотатки і вести запис з допомогою портативних пристроїв, але заборонив онлайн-трансляції.

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Це рішення стосується також тих представників ЗМІ, які перебувають у залі засідань Саксаганського райсуду Кривого Рогу.

Засідання в Бабушкінському райсуді Дніпра 20 квітня проходить у режимі відеоконференції з Саксаганським райсудом Кривого Рогу, куди доправили підозрюваного. Планується, що на цьому засіданні суд має обрати підозрюваному запобіжний захід.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області в результаті зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки і автобуса 8 людей загинуло, 16 осіб були госпіталізовані. 18 квітня вранці від отриманих травм у лікарні помер ще один 47-річний потерпілий.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.

У той же день поліція повідомила про підозру водієві автомобіля Маzdа, який спричинив смертельне ДТП.