У службі покарань Росії підтвердили інформацію про чотири спроби самогубства в сімферопольському СІЗО

Три з чотирьох осіб, яких утримували в ізоляторі і вчинили акти суїциду, померли.

У Федеральній службі покарань РФ підтвердили інформацію про чотири спроби суїциду в сімферопольському СІЗО.

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Про це повідомляє прес-служба УФСВП Росії «по Республіці Крим і місту Севастополь»,

«У деяких ЗМІ поширюється інформація, що у квітні місяці цього року в СІЗО-1 УФСВП Росії по республіці Крим і місту Севастополь неприродною смертю померли чотири особи. Дана інформація вимагає роз'яснень», - сказано в повідомленні.

У березні 2018 році в слідчому ізоляторі №1 міста Сімферополя обвинувачуваними К. і Н. був вчинено акт суїциду, негайно було проведено реанімаційні заходи, викликано бригаду швидкої допомоги, лікарями якої була зафіксована смерть від механічної асфіксії.

Також, за даними управління, у квітні в установі зафіксовано суїцид обвинувачуваного Л. Медичним працівником установи було проведено реанімаційні заходи і викликано бригаду швидкої допомоги. Лікарями зафіксована смерть від механічної асфіксії.

Крім того, цього місяця засуджений П. завдав собі тілесне ушкодження у вигляді різаної рани шиї. Співробітниками СІЗО-1 негайно була викликана бригада швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала постраждалого до міської лікарні для надання кваліфікованої допомоги. Наразі засуджений П. перебуває в медичній установі, його стан задовільний.

«З метою з'ясування обставин вчинення фактів суїциду і членоушкодження проведено перевірки. Документи передано в слідчий відділ по Залізничному району міста Сімферополя», - резюмували в УФСВП.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня «Кримська правозахисна група» повідомила, що в квітні в СІЗО-1 Сімферополя, контрольованого окупаційною владою РФ, померли неприродною смертю, щонайменше, чотири людини, двоє з них - кримські татари.

Згідно з інформацією, ймовірно, 6 квітня знайдено повішеними 69-річного Сервера Білялова і 46-річного Олега Гончарова.

12 квітня в карцері знайдено повішеним 23-річного Дмитра Шиповника.

13 квітня в камері №8, куди поміщують новоприбулих, у так званому карантині, з перерізаним горлом знайдено 39-річного Іслама Іскера, доставленого в СІЗО Сімферополя з Джанкоя.