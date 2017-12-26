Правозахисники відправили у Кремль "подарунки Путіну" з окупованого Криму

Українські правозахисники вiдправили посилку в Кремль, куди вклали пакет звітів про порушення прав людини в анексованому Росією Криму.

Читайте такожГенасамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо ситуації в окупованому КримуЗа задумом організаторів акції «Несвяткові подарунки Путіну», посилку повинні доставити в адміністрацію російського президента, повідомляє Крим.Реалії.

«Ці звіти ми готували протягом чотирьох років. У них є відомості про насильницькі зникнення, тортури, арешти. Перераховувати можна довго, адже за цей час здійснено безліч порушень», – заявила під час проведення акції координатор правозахисної організації «КримSOS» Таміла Ташева.

Організатори акції повідомили, що в посилку увійшли: енциклопедія порушень прав людини в Криму, звіти про насильницькі зникнення, про расову дискримінацію на півострові, інформацію про звинувачення щодо українського активіста Володимира Балуха, про затримання на півострові «українських диверсантів».

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch, яка виступила співорганізатором акції, зазначає, що російська влада в анексованому Криму посилила переслідування кримських татар під різними приводами з метою повного придушення інакомислення на півострові.

За даними експертів Кримської правозахисної групи, від 2014 року, після анексії Криму Росією, щонайменше 70 осіб були незаконно позбавлені волі в рамках політично мотивованих кримінальних справ.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна асамблея ООН 19 грудня остаточно схвалила резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній республіці Крим та місті Севастополь (Україна)». У документі міститься вимога до Росії виконати тимчасові заходи рекомендацій Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу в Криму і забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами на півострові.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».