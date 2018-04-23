На підприємстві "Мотор Січ" проводять обшуки (відео)

Деталі проведених слідчих дій буде оприлюднено на офіційному сайті СБУ.

Співробітники Служби безпеки України проводять слідчі дії у приміщенні публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» у м. Запоріжжя.

Про це УНІАН повідомила речник Служби безпеки України Олена Гітлянська.

«Я знаю, що там відбуваються якісь слідчі дії», - заявила вона.

Водночас Гітлянська зазначила, що не володіє інформацією, які саме слідчі дії проводять співробітники спецслужби на підприємстві.

Речник пообіцяла, що деталі будуть оприлюднені на офіційному сайті СБУ.

В той же час, у коментарі "Українській правді" Гітлянська підтвердила факт проведення обшуків.

На питання чи проходять наразі обшуки на підприємстві, вона відповіла: "Так. Зараз тривають слідчі дії на підприємстві". Представник СБ також зазначила, що обшуки в Запоріжжі проводять правоохоронці зі столиці.

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Довідка УНІАН. Акціонерна компанія "Мотор Січ" є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, який виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та інші, агрегати для перекачування газу і енергетичне обладнання.